Ataque israelense em Beirute na sexta-feira mata 37, diz ministério libanês

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) – Pelo menos 37 pessoas foram mortas em um ataque aéreo israelense em um subúrbio de Beirute na sexta-feira, incluindo três crianças e sete mulheres, disse o ministério da saúde libanês neste sábado.

Durante a noite, o Hezbollah disse que entre os mortos no ataque mais mortal em um ano de conflito entre o Hezbollah e Israel estavam 16 de seus membros, e que o líder sênior Ibrahim Aqil e outro comandante de alto escalão, Ahmed Wahbi, estão entre as vítimas.

Em postagens do X, o exército israelense disse que o ataque atingiu uma reunião clandestina de Aqil e comandantes seniores das forças de elite Radwan do Hezbollah, e “desmantelou quase completamente” a cadeia de comando militar do Hezbollah.

A​taques fortes nas fronteiras continuaram neste sábado, com aviões de guerra israelenses realizando alguns dos bombardeios mais pesados ​​em 11 meses de combates no sul do Líbano e o Hezbollah reivindicando ataques com foguetes contra alvos militares no norte de Israel.

O ataque de sexta-feira intensificou drasticamente o conflito entre Israel e o grupo apoiado pelo Irã e infligiu outro golpe ao Hezbollah após dois dias de ataques nesta semana, nos quais explodiram pagers e walkie-talkies usados ​​por seus membros. O número total de mortos nesses ataques aumentou para 39 e mais de 3.000 ficaram feridos.