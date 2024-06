Ataque israelense mata pelo menos 42 pessoas em Gaza, diz governo do enclave

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) – Pelo menos 42 pessoas foram mortas neste sábado em ataques israelenses contra distritos da Cidade de Gaza, no norte do enclave palestino, afirmou o diretor da assessoria de imprensa do governo, controlado pelo Hamas.

Ataque israelense contra casas em Al-Shati, um dos oito campos de refugiados históricos da Faixa de Gaza, matou 24 pessoas, disse Ismail Al-Thawabta à Reuters. Outros 18 palestinos foram mortos em ataque contra casas no bairro de Al-Tuffah.

O Exército israelense publicou um breve comunicado dizendo: “Agora há pouco, caças do IDF atingiram dois locais de infraestrutura militar do Hamas na região da Cidade de Gaza”.

Também afirmou que mais detalhes serão divulgados em breve.

O Hamas não comentou a alegação israelense de que atingiu sua infraestrutura militar. Em um comunicado, afirmou que os ataques tinham como alvo a população civil e prometeu que “a ocupação e seus líderes nazistas pagarão o preço por suas violações contra nosso povo”.

Imagens obtidas pela Reuters mostraram dezenas de palestinos correndo em busca de vítimas entre as casas destruídas, paredes explodidas, destroços e poeira nas ruas do campo de refugiados Shati.

A campanha militar em Gaza foi desencadeada quando militantes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro, mataram 1.200 pessoas e tomaram mais de 250 como reféns, segundo contagens israelenses.

A ofensiva deixou Gaza em ruínas, matou mais de 37.400 pessoas — 101 nas últimas 24 horas — segundo autoridades de Saúde palestinas, e deixou quase toda a população desabrigada e desamparada.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi; Reportagem adicional de Jaida Taha e Ari Rabinovitch)