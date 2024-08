Ataque israelense na Faixa de Gaza deixa ao menos 17 mortos, dizem autoridades de Saúde

2 minutos

Por Nidal al-Mughrabi e Ramadan Abed

CAIRO/GAZA (Reuters) – Pelo menos 17 palestinos morreram e dezenas ficaram feridos neste sábado em um bombardeio israelense contra a cidade de Zawayda, na Faixa de Gaza, disseram autoridades de Saúde. Israel chegou a emitir ordens de retirada da região, citando disparos de foguetes feitos pelo Hamas.

A maior parte das pessoas mortas era da mesma família, incluindo oito crianças e quatro mulheres, de acordo com as autoridades de Saúde do enclave, que é governado pelo Hamas.

O setor militar israelense disse que está ciente dos relatos quanto ao ataque aéreo e que está analisando o caso.

“Elas estavam dormindo em suas camas, crianças e bebês, quando três mísseis atingiram sua casa”, afirmou o vizinho Abu Ahmed Hassan. Ele afirmou que o dono da casa é um comerciante conhecido. “Não há qualquer atividade militar aqui.”

O porta-voz das forças armadas israelenses postou neste sábado, em árabe, instruções na plataforma X para que pessoas que estavam na região central da Faixa de Gaza, incluindo no distrito de Maghazi, próximo a Zawyda, deixassem o local e buscassem uma zona humanitária.

Ele afirmou que militantes estavam disparando foguetes a partir daquelas localidades e que o Exército estava se preparando para revidar.

A Reuters não pôde verificar imediatamente se alguma área de Zawayda estava entre aquelas ordenadas a evacuar e se as pessoas lá receberam as instruções dos militares. Moradores disseram que milhares estavam saindo de Maghazi.