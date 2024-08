Ataque russo a supermercado na Ucrânia deixa 10 mortos e 35 feridos

(Reuters) – Um ataque de míssil russo atingiu um supermercado na cidade ucraniana de Kostiantynivka, na região de Donetsk, na linha de frente da guerra, nesta sexta-feira, matando pelo menos 10 pessoas e ferindo outras 35, disseram autoridades ucranianas.

O ataque causou um incêndio que já havia sido apagado, afirmou o ministro do Interior. Nuvens de fumaça preta saindo do prédio destruído podiam ser vistas em imagens e vídeos postados pelas autoridades.

“Os terroristas russos atingiram um supermercado comum e uma agência dos correios. Há pessoas sob os escombros”, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy no X.

Os serviços de emergência continuavam trabalhando nos escombros em busca de sobreviventes, acrescentou.

O governador regional Vadym Filashkin disse inicialmente que a Rússia usou artilharia, mas depois declarou que o ataque foi feito por um míssil ar-superfície X-38.

A Nova Poshta, maior empresa privada de correios da Ucrânia, disse que seu escritório de cargas no supermercado foi danificado no ataque.

“Todos os nossos funcionários estão vivos. Um colega sofreu uma concussão – ele está recebendo toda a ajuda necessária”, afirmou a empresa no X.

Casas residenciais, lojas e mais de uma dezena de carros também foram danificados no ataque, de acordo com a postagem do ministro do Interior no Telegram.

Kostiantynivka fica a apenas 13 quilômetros da linha de combate ativa no leste da Ucrânia. Partes da região de Donetsk, controladas por Kiev, são regularmente atacadas por bombardeios e ataques aéreos russos.

A região é uma das áreas mais intensas de combate, no momento em que a Rússia tem como alvo áreas na direção do centro logístico estratégico do leste de Pokrovsk.

Em outro local, a Rússia acusou a Ucrânia esta semana de lançar um ataque transfronteiriço na região russa de Kursk. Os militares de Kiev ainda não comentaram sobre essa operação.

(Reportagem de Yuliia Dysa)