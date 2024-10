Ataques israelenses atingem Beirute no bombardeio mais pesado até agora, segundo testemunhas

reuters_tickers

3 minutos

Por Maya Gebeily e Timour Azhari e Alexander Cornwell

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) – Os ataques aéreos israelenses atingiram os subúrbios ao sul de Beirute durante a madrugada deste domingo, o bombardeio mais intenso da capital libanesa desde que Israel intensificou sua campanha contra o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, no mês passado.

Durante a noite, as explosões causaram estrondos em Beirute e provocaram flashes de vermelho e branco por quase 30 minutos, visíveis a vários quilômetros de distância.

Foi o maior ataque israelense a Beirute até o momento, segundo testemunhas e analistas militares em canais de TV locais.

Neste domingo, uma névoa cinzenta pairava sobre a cidade e os escombros estavam espalhados pelas ruas dos subúrbios do sul, enquanto colunas de fumaça se erguiam sobre a área.

“A noite passada foi a mais violenta de todas as noites anteriores. Os prédios estavam tremendo ao nosso redor e, a princípio, pensei que fosse um terremoto. Houve dezenas de ataques — não conseguimos contar todos eles — e os sons eram ensurdecedores”, disse Hanan Abdullah, morador da área de Burj al-Barajneh, nos subúrbios ao sul de Beirute.

Vídeos postados nas mídias sociais, que a Reuters não pôde verificar imediatamente, mostraram novos danos à rodovia que vai do aeroporto de Beirute até o centro da cidade, passando pelos subúrbios ao sul.

Israel disse que sua Força Aérea havia “conduzido uma série de ataques direcionados a várias instalações de armazenamento de armas e locais de infraestrutura terrorista pertencentes à organização terrorista Hezbollah na área de Beirute”.

As autoridades libanesas não informaram imediatamente o que os mísseis haviam atingido ou que danos haviam causado.

O intenso bombardeio deste fim de semana ocorreu pouco antes do aniversário do ataque de 7 de outubro do grupo militante palestino Hamas ao sul de Israel, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram feitas reféns, de acordo com dados israelenses.

O alvo dos ataques aéreos de Israel em todo o Líbano e sua invasão terrestre no sul do país é o grupo armado libanês Hezbollah, o principal aliado do Irã na região. O ataque matou centenas de pessoas, inclusive civis, e desalojou 1,2 milhão de pessoas, segundo autoridades libanesas.

Durante dias, Israel bombardeou o subúrbio de Dahiyeh, em Beirute, considerado um reduto do Hezbollah, mas também lar de milhares de libaneses comuns, refugiados palestinos e sírios, matando seu líder Sayyed Hassan Nasrallah em 27 de setembro.

Uma fonte de segurança libanesa disse no sábado que Hashem Safieddine, o possível sucessor de Nasrallah, estava sem contato desde sexta-feira, depois de um ataque aéreo israelense na quinta-feira, perto do aeroporto internacional da cidade, que teria tido ele como alvo.

Israel continua a bombardear a área do ataque, impedindo que as equipes de resgate cheguem até ela, disseram fontes de segurança libanesas.

O Hezbollah não comentou sobre Safieddine.

Sua perda seria outro golpe para o grupo e seu patrono, o Irã. Os ataques israelenses em toda a região no último ano, que se aceleraram acentuadamente nas últimas semanas, devastaram a liderança do Hezbollah.