Ator de ‘Piratas do Caribe’ morre em ataque de tubarão enquanto surfava no Havaí

O ator e surfista Tamayo Perry, conhecido principalmente por seu papel em “Piratas do Caribe”, morreu no domingo (23) após ser atacado por um tubarão enquanto surfava na ilha de Oahu, no Havaí, informaram as autoridades locais.

Perry, de 49 anos, estava surfando na praia de Malaekahana quando foi atacado por um tubarão, afirmou em coletiva de imprensa Shayne Enright, porta-voz do serviço de emergências médicas de Honolulu, cidade no arquipélago americano.

Ao receber um pedido de ajuda ao meio-dia de domingo, o “Serviço de Segurança Oceânica de Honolulu respondeu com um jet ski e trouxe o surfista até a costa”, relatou Enright no balneário onde ocorreu o incidente. “Foi aqui que o pessoal declarou o falecimento.”

“Tamayo Perry era um salva-vidas amado por todos”, disse visivelmente comovido Kurt Lager, responsável pelo Serviço de Segurança Oceânica. “Era um surfista profissional, conhecido mundialmente”, acrescentou.

Perry nasceu e cresceu em Oahu, a leste da Costa Norte, onde começou a surfar. Em 1999, destacou-se no prestigiado campeonato de surf Pipeline Masters, o que o levou a competir com gigantes do esporte como Kelly Slater.

O surf, além disso, abriu as portas de Hollywood para Perry, onde ele conquistou papéis secundários em filmes como “A Onda dos Sonhos” (2002) e “Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas” (2011).

Perry e sua companheira, Emilia, ofereciam aulas de surf em Oahu.

“É uma perda trágica”, declarou o prefeito de Honolulu, Rick Blangiardi. “Tamayo era um lendário homem do mar e muito respeitado aqui”, acrescentou.

