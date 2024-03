Austeridade fiscal e mais pobreza: plano de Milei mostra suas duas caras na Argentina

3 minutos

Por Nicolás Misculin e Miguel Lo Bianco

VILLA FIORITO, Argentina (Reuters) – Débora Blanco viveu durante anos com seus oito filhos em uma casa nos arredores de Buenos Aires sem portas ou janelas adequadas, nem eletricidade, gás encanado, água corrente ou esgoto. Agora ela também não tem comida suficiente para comer.

A taxa de pobreza da Argentina chegou a 57% no início do ano, segundo um estudo recente, com milhões de pessoas como Blanco lutando contra uma inflação de três dígitos e sofrendo com a forte desvalorização do peso em dezembro, que reduziu o valor real do dinheiro das pessoas.

Esse sofrimento nas comunidades carentes argentinas ocorre em meio à agressiva iniciativa de austeridade do novo presidente libertário Javier Milei, que busca reverter um déficit profundo e controlar a inflação de mais de 250% — antes de perder o apoio popular.

Seus planos incluem reduzir o tamanho do Estado, cortar subsídios para combustível e transporte, fechar instituições estatais e auditar programas de bem-estar social.

Milei, um economista, está pedindo paciência e diz que suas reformas duras são necessárias. Esse argumento o levou ao cargo, conquistando muitos eleitores, nas eleições de novembro passado, que estavam cansados do fato de a economia estar passando de uma crise para outra.

Mas argentinos como Blanco não vão esperar para sempre. Os protestos contra os cortes de gastos de Milei já estão começando a crescer e as greves se tornaram uma ocorrência regular.

“Estamos passando necessidade, às vezes não tenho comida ou leite para as crianças. Os preços dos alimentos estão nas alturas”, disse Blanco, de 43 anos, que trabalha coletando lixo para reciclagem e recebe um subsídio do Estado.

“Não conseguiremos sobreviver cinco ou seis meses, como diz o governo. Não acredito que as pessoas consigam sobreviver por tanto tempo.”

Do lado de fora do Congresso na sexta-feira, enquanto o presidente falava lá dentro, milhares de pessoas protestaram, agitando faixas contra o aumento dos custos de transporte, as privatizações e os planos de reforma de Milei.

“Eles desvalorizaram nossos salários, estão interferindo em nossas pensões e há aumentos brutais nos preços”, disse o líder esquerdista do protesto, Guillermo Pacagnini. “Agora é a hora de lutar.”

Milei prometeu um equilíbrio fiscal este ano, após um déficit de cerca de 3% no ano passado, uma medida que foi bem recebida pelos mercados e ganhou o apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI). Mas ele admite que o caminho será difícil para os argentinos comuns.

“Levará algum tempo até que possamos ver os frutos da recuperação econômica e das reformas que estamos implementando”, disse ele em seu discurso no Congresso. “Peço-lhes paciência e confiança porque, por mais escura que seja a noite, o Sol sempre nasce pela manhã.”