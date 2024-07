Autoridades investigam antecedentes do suspeito de tentativa de assassinato a Trump

Por Nathan Layne e Gabriella Borter e Tyler Clifford

BETHEL PARK, Pensilvânia (Reuters) – Agentes federais de segurança examinavam os antecedentes de Thomas Matthew Crooks neste domingo em busca do que levou o atirador de 20 anos a abrir fogo contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em um comício no oeste da Pensilvânia.

Crooks, identificado pelo FBI como o suposto atirador, foi baleado e morto pelo Serviço Secreto segundos depois de supostamente disparar contra o palanque onde Trump discursava no sábado, em Butler, na Pensilvânia. Um participante do comício, um homem de 50 anos identificado como Corey Comperatore, morreu e dois outros participantes ficaram gravemente feridos. Trump foi baleado na orelha direita.

Morador de Bethel Park, a cerca de uma hora de onde ocorreu o tiroteio, Crooks era um republicano registrado que teria sido elegível para dar seu primeiro voto presidencial nas eleições de 5 de novembro, nas quais Trump desafia o atual presidente democrata Joe Biden. Os registros públicos mostram que seu pai também é um republicano registrado e sua mãe, uma democrata registrada.

Os registros da Comissão Eleitoral Federal mostram que Crooks fez uma pequena doação de 15 dólares alguns anos atrás para um comitê de ação política chamado ActBlue, que arrecada recursos para políticos de esquerda e democratas. A doação foi destinada ao Progressive Turnout Project, um grupo nacional que incentiva os democratas a votar. Os grupos não responderam a um pedido de comentários da Reuters.

Os pais de Crooks não puderam ser contatados pela Reuters para comentar o assunto. Seu pai, Matthew Crooks, de 53 anos, disse à CNN que estava tentando descobrir o que havia acontecido e que esperaria até falar com as autoridades policiais antes de falar sobre seu filho.

Agentes do Serviço Secreto mataram o suspeito, disse a agência, depois que ele abriu fogo do telhado de um prédio a cerca de 140 metros do palanque onde Trump discursava para seus apoiadores. O rifle semiautomático estilo AR-15 usado no tiroteio foi encontrado perto de seu corpo, segundo fontes.

A arma foi comprada legalmente pelo pai do suspeito, relataram a ABC e o Wall Street Journal, citando fontes. No carro do suspeito foram encontrados materiais para a fabricação de bombas, segundo relataram meios de comunicação dos Estados Unidos, citando fontes.

“SUPER INTELIGENTE”

Na cidade natal da família, um dos ex-colegas de Thomas Crooks na Bethel Park High School disse que o suspeito não demonstrava nenhum interesse particular por política. Em vez disso, gostava de montagem de computadores e jogos, disse o rapaz de 20 anos, que pediu para não ser identificado.

Segundo o jovem, Crooks geralmente era mais reservado e a política nunca aparecia. As conversas giravam em torno da escola, complementou.

“Ele era superinteligente. Isso é o que realmente me confundiu: ele era, tipo, um garoto muito, muito inteligente, como se ele se destacasse”, contou. “Nada maluco surgiu em qualquer conversa.”

O colega acrescentou que não tinha visto ou ouvido falar de Crooks desde que o suspeito se formou em 2022.

Crooks recebeu um “prêmio estrela” de 500 dólares da Iniciativa Nacional de Matemática e Ciências, de acordo com o jornal Pittsburgh Tribune-Review.

Em Bethel Park, as ruas ao redor da casa dos Crooks foram bloqueadas pelas autoridades policiais.

Mary e Stanley Priselac estavam na varanda de sua casa de tijolos, tentando processar os eventos do último dia e os holofotes agora em seu bairro residencial tipicamente tranquilo.

“Nada acontece na rua, todo mundo cuida da própria vida”, disse Stanley Priselac, de 72 anos. “Todo mundo está meio chocado, surpreso, um pouco desanimado.”

“Nunca houve um problema com armas. A polícia nunca foi chamada”, disse Mary Priselac, de 67 anos. “Você meio que tem que se perguntar o que ele não conseguiu na vida? O que o levou a esse extremo?”

Embora a Reuters não tenha conseguido identificar imediatamente contas nas redes sociais ou outras publicações online de Crooks, o Discord disse neste domingo que ele tinha uma conta na plataforma de mensagens instantâneas.

“Identificamos uma conta que parece estar ligada ao suspeito; foi raramente utilizada e não encontramos provas de que tenha sido utilizada para planejar este incidente ou discutir as suas opiniões políticas”, afirmou o Discord num comunicado.

A Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, não respondeu imediatamente às perguntas sobre se as plataformas haviam removido quaisquer contas relacionadas ao suspeito.