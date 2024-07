Avaliação positiva do governo Lula sobe para 37%, diz Ipec

SÃO PAULO (Reuters) – A avaliação ótima e boa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu 4 pontos percentuais desde março e está agora em 37%, segundo pesquisa do instituto Ipec publicada nesta quinta-feira pelo portal de notícias G1.

De acordo com o levantamento, a avaliação negativa do governo, aqueles que o enxergam como ruim ou péssimo, é de 31%, contra 32% na pesquisa anterior, e os que veem a gestão como regular somam 31%, ante 33% na pesquisa anterior realizada em março. O percentual dos que não sabem ou não responderam é de 2%, ante 3%.

Também de acordo com o levantamento, 50% dos entrevistados aprovam a maneira como Lula está governando o Brasil, ante 49% em março, ao passo que 44% desaprovam, contra 45% na pesquisa anterior. Os que não sabem ou não responderam são 6%, mesmo patamar de março.

O Ipec também auferiu a confiança no presidente e 46% disseram confiar em Lula, ante 45% em março, ao passo que 51% declararam não confiar no presidente, patamar que se manteve estável na comparação com a pesquisa anterior. Os que não sabem ou não responderam são 3%, ante 4%.

O Ipec entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 4 e 8 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.