Avião da VoePass cai em Vinhedo com 61 pessoas a bordo e não há sobreviventes

Por Eduardo Simões e Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) – Um avião fabricado pela empresa ATR e operado pela companhia aérea VoePass, que fazia a rota entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP) com 57 passageiros e 4 tripulantes, caiu em Vinhedo (SP) nesta sexta-feira e todas as 61 pessoas a bordo morreram, informou a companhia aérea.

“Neste momento, a VoePass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente”, informou a empresa em nota, acrescentando que a aeronave PS-VPB, ATR-72, “decolou sem nenhuma restrição de voo e com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação”, disse a companhia em nota.

A aeronave decolou às 11h46 da cidade paranaense e o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20, de acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), da Força Aérea Brasileira (FAB).

“No entanto, a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas.” A perda do contato radar ocorreu às 13h22. O Decea informa, ainda, que o Salvaero foi acionado às 13h26 e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio, afirmou o Decea.

Em entrevista coletiva no local do acidente, o coronel da Polícia Militar Emerson Massera disse que o cenário era “de muita tristeza”. Mais cedo, a empresa aérea e autoridades tinham colocado o total de vítimas na tragédia em 62.

“Temos no visual alguns corpos… O nosso trabalho está focado na liberação do local para o trabalho da perícia e depois a identificação dos corpos”, afirmou. “Existe ainda a preocupação tanto com a avaliação das causas do acidente como a localização dos corpos”.

Equipes do Corpo de Bombeiros extinguiram o incêndio causado pela queda da aeronave e atuavam no resfriamento do local, disse Massera aos jornalistas. Ele afirmou que a aeronave caiu em um terreno localizado em condomínio residencial e que não houve vítimas em terra.

Os corpos serão encaminhados à unidade central do Instituto Médico Legal (IML) da cidade de São Paulo, que reforçou as equipes para o atendimento, informou o governo de São Paulo.

Um porta-voz da ATR, fabricante da aeronave, disse que os pensamentos da empresa estão com as pessoas afetadas e que seus especialistas estão mobilizadas para auxiliar nas investigações.

“A ATR foi informada de que um acidente ocorreu em Vinhedo, no Brasil, envolvendo uma ATR 72-500. Nossos primeiros pensamentos estão com os indivíduos afetados por este evento. Os especialistas da ATR estão completamente envolvidos tanto para apoiar as investigações quanto seu cliente”, afirmou.

A ATR é de propriedade conjunta da Airbus e do grupo aeroespacial italiano Leonardo.

O motor do avião era um PW 127 produzido pela Pratt & Whitney Canada, confirmou sua controladora RTX Corp à Reuters. A RTX disse que ofereceu assistência na investigação.

CAIXA-PRETA

Imagens publicadas por moradores de Vinhedo nas redes sociais mostraram uma aeronave em queda em parafuso antes de tocar o solo atrás de um aglomerado de árvores perto de casas. Uma grande coluna de fumaça preta se ergue a seguir.

O vídeo do acidente no meio da tarde também pareceu mostrar tempo limpo, embora a previsão para a área indicasse chuvas leves e ventos de apenas 10 km/h.

A aeronave foi listada pelo site de rastreamento de voos FlightRadar24 como um turboélice ATR 72-500 de 14 anos.

O FlightRadar24 também citou o que descreveu como um alerta ativo de “formação de gelo severa” a uma altitude entre 12.000 pés e 21.000 pés, e que a aeronave estava voando a 17.000 pés imediatamente antes do acidente.

A caixa-preta da aeronave foi encontrada “aparentemente preservada”, de acordo com o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite.

John Hansman, professor do departamento de aeronáutica e astronáutica do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, revisou algumas das imagens compartilhadas nas redes sociais e, sem ter revisado os dados do voo, disse que o acidente não parece ter sido causado pelo clima.

“Pode ter sido uma falha no motor de um lado que foi mal gerenciada pela tripulação”, disse ele. “Pode ser o impulso do motor restante que iniciou a rotação para baixo.”

Em entrevista coletiva à imprensa na noite desta sexta-feira, o diretor de operações da companhia aérea VoePass, Marcel Moura, afirmou que havia a previsão de gelo nas altitudes em que o avião voava, mas dentro das características aceitáveis. Segundo ele, tecnicamente a situação de gelo era suportável.

Ainda assim, ao tratar dos movimentos do acidente, Moura afirmou que “a situação de gelo não é descartada, como também nenhuma hipótese é descartada neste momento”.

MINUTO DE SILÊNCIO

Mais cedo, ao saber da notícia enquanto participava de uma cerimônia em Florianópolis (SC), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que os presentes fizessem um minuto de silêncio em respeito às vítimas.

O presidente disse em entrevista após o evento que enviou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ao local para atuar em colaboração com as autoridades locais.

“Um acidente como esse é sempre muito triste, é sempre muito grave, porque um acidente de avião normalmente não sobra vítima”, disse Lula.

“E a gente só tem que lamentar e cuidar das famílias, cuidar das pessoas”, acrescentou o presidente.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas(Republicanos), que estava em um compromisso oficial em Vitória (ES), se dirigiu ao local do acidente na companhia do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

“O governo de São Paulo vai prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias. Minha solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia”, escreveu o governador em publicação na plataforma X.

A VoePass é a quarta maior companhia aérea do Brasil em participação de mercado.

A empresa, anteriormente conhecida como Passaredo, atualmente tem um acordo de codeshare com a Latam Airlines, depois que um acordo semelhante com a Gol expirou no ano passado.

Com sede em Ribeirão Preto, a VoePass atende cerca de 50 destinos e tem uma frota composta inteiramente por aeronaves ATR-72 e ATR-42 com capacidade para até 70 passageiros.