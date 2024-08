Avião da VoePass cai em Vinhedo com 62 pessoas a bordo; Lula diz que “parece que todos morreram”

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – Um avião da companhia aérea VoePass com 62 pessoas a bordo caiu em Vinhedo (SP) nesta sexta-feira, informou a companhia aérea, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que “parece que todos morreram”.

O avião havia decolado de Cascavel (PR) e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, disse a VoePass, anteriormente conhecida como Passaredo. A aeronave tinha 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo.

O Corpo de Bombeiros disse em publicação no X que estava atuando no local com sete equipes empenhadas.

“A VoePass acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo”, disse a empresa.

Durante participação em cerimônia em Florianópolis, o presidente Lula pediu aos presentes que fizessem um minuto de silêncio após receber notícia do acidente, acrescentando que “parece que todos morreram”.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para atuar na ocorrência.