Avião da VoePass cai em Vinhedo com 62 pessoas a bordo e não há sobreviventes

5 minutos

Por Eduardo Simões e Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) – Um avião fabricado pela empresa ATR e operado pela companhia aérea VoePass, que fazia a rota entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP) com 62 pessoas a bordo, caiu em Vinhedo (SP) nesta sexta-feira, informou a companhia aérea, e autoridades disseram que não há sobreviventes.

“O cenário é de muita tristeza. Temos no visual alguns corpos… O nosso trabalho está focado na liberação do local para o trabalho da perícia e depois a identificação dos corpos”, disse em entrevista coletiva no local do acidente o coronel da Polícia Militar Emerson Massera.

“Existe ainda a preocupação tanto com a avaliação das causas do acidente como a localização dos corpos. Infelizmente, pela nossa visualização ali, não há sobreviventes”, acrescentou.

Equipes do Corpo de Bombeiros extinguiram o incêndio causado pela queda da aeronave e agora atuam no resfriamento do local, disse Massera aos jornalistas. Ele afirmou que a aeronave caiu em um terreno localizado em condomínio residencial e que não houve vítimas em terra.

A prefeitura de Vinhedo lamentou em nota a tragédia com 62 mortos e disse que os corpos das vítimas estão sendo levados para o IML de Campinas para os procedimentos legais.

“A Prefeitura de Vinhedo está em contato com a Prefeitura de Cascavel, oferecendo assistência e informações às autoridades, empresa e familiares das vítimas”, acrescentou.

A VoePass, anteriormente conhecida como Passaredo, disse que o avião transportava 58 passageiros e quatro tripulantes.

“A VoePass acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo”, disse a empresa em comunicado.

Um porta-voz da ATR, fabricante da aeronave, disse que os pensamentos da empresa estão com as pessoas afetadas e que seus especialistas estão mobilizadas para auxiliar nas investigações.

“A ATR foi informada de que um acidente ocorreu em Vinhedo, no Brasil, envolvendo uma ATR 72-500. Nossos primeiros pensamentos estão com os indivíduos afetados por este evento. Os especialistas da ATR estão completamente envolvidos tanto para apoiar as investigações quanto seu cliente”, afirmou.

A ATR é de propriedade conjunta da Airbus e do grupo aeroespacial italiano Leonardo .

MINUTO DE SILÊNCIO

Imagens publicadas por moradores de Vinhedo nas redes sociais mostraram uma aeronave em queda em parafuso antes de tocar o solo.

Mais cedo, ao saber da notícia enquanto participava de uma cerimônia em Florianópolis (SC), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que os presentes fizessem um minuto de silêncio em respeito às vítimas.

O presidente disse em entrevista após o evento que enviou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ao local para atuar em colaboração com as autoridades locais.

“Um acidente como esse é sempre muito triste, é sempre muito grave, porque um acidente de avião normalmente não sobra vítima”, disse Lula.

“E a gente só tem que lamentar e cuidar das famílias, cuidar das pessoas”, acrescentou o presidente.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para atuar na ocorrência.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas(Republicanos), que estava em um compromisso oficial em Vitória (ES), se dirigiu ao local do acidente na companhia do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

“O governo de São Paulo vai prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias. Minha solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia”, escreveu o governador em publicação na plataforma X.

O governo paulista disse ainda que Tarcísio anunciou a criação de um gabinete de crise em Vinhedo, composto, além das equipes estaduais, pelo Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o governo do Paraná e profissionais de assistência social.

Também no X, o governo do Paraná informou que foi decretado três dias de luto no Estado.

Integrantes da Polícia Federal também estão no local para iniciar investigações do acidente.

Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o acidente. “A Anac está monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes. A agência acompanha os desdobramentos das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)”.