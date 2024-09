Avião da Voepass voou sob “gelo severo” e caiu sem alertas de emergência, diz investigador

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O avião ATR turboélice da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) no início de agosto, matando 62 pessoas, atravessou uma região com grande formação de gelo, o que causou acionamento de sinais de alerta visuais e sonoros aos pilotos e de sistemas de proteção, afirmou nesta sexta-feira o investigador das causas da tragédia.

Segundo o tenente-coronel Paulo Fróes, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), “em nenhum momento houve declaração de emergência” pelos pilotos da aeronave, que caiu em uma trajetória quase vertical sobre um condomínio da cidade no interior de São Paulo, antes de chegar ao destino no aeroporto de Guarulhos, depois de ter decolado de Cascavel, no Paraná.

Momentos antes da queda, sinais de alerta de velocidade baixa e de iminência de falta de sustentação foram ativados na aeronave, segundo os dados das duas caixas-pretas recuperadas dos destroços do turboélice, citaram os investigadores do Cenipa.

O relatório apresentado nesta sexta-feira não é final e as investigações devem levar mais de um ano, afirmaram os membros do órgão vinculado à Aeronáutica.

Durante o voo, uma das caixas-pretas gravou a voz de um dos membros da tripulação mencionando que havia “bastante gelo” nas asas do avião. Em outro momento, o piloto teria mencionado falha em um dos sistemas de redução de gelo nas asas, mas essa informação não foi encontrada no gravador de dados da aeronave.

Segundo Fróes, o ATR possui equipamentos para ajudar a aeronave a lidar com a formação de gelo e, de fato, eles foram acionados, mas em alguns momentos o sistema foi desligado.

Questionado se o sistema poderia ser desligado pelos pilotos ou se poderia ter apresentado falha e ter se desligado sozinho, Fróes afirmou que o sistema “é desligado mediante botão”.

O planejamento do voo da Voepass previa severas condições de formação de gelo, segundo os registros verificados pela equipe do Cenipa.

Questionado pela Reuters se o sistema antigelo pode não ter conseguido lidar com o volume de gelo nas asas — o que, quando acontece, pode fazer o avião perder a sustentação no ar — um dos membros da investigação afirmou que a aeronave é certificada para operar em condições gelo e que estava com manutenção em dia, de acordo com os registros.

Os membros da invesigação também afirmaram que ainda não é possível saber quanto gelo poderia ter se acumulado nas asas do avião antes da queda.

“O que nós temos neste momento é que a aeronave não tinha nada que impossibilitasse aquela decolagem”, disse o chefe do Cenipa, Brigadeiro Marcelo Moreno.