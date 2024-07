Azul diz que voos podem sofrer atrasos em meio a falha cibernética global nesta 6ª

reuters_tickers

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – A companhia aérea Azul informou em comunicado que voos operados pela empresa podem sofrer “atrasos pontuais” devido a “intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas”, em um episódio que ocorre em meio a uma falha cibernética global que afeta vários serviços ao redor do mundo nesta sexta.

“A Azul informa que, devido intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas, alguns voos podem sofrer atrasos pontuais. A recomendação é que os clientes que possuem voo hoje e ainda não realizaram o check-in cheguem ao aeroporto mais cedo e dirijam-se ao balcão de atendimento da companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos clientes”, disse a empresa.