Bad Bunny responde a críticas por participação no Super Bowl

O astro porto-riquenho Bad Bunny respondeu às críticas da direita americana por sua futura apresentação no intervalo do Super Bowl, com um monólogo na estreia da nova temporada do programa “Saturday Night Live”.

O cantor acaba de realizar 31 shows em Porto Rico, território americano no Caribe. Antes de ser anunciado como principal atração do Super Bowl, ele havia afirmado que sua próxima turnê mundial não passaria pelos Estados Unidos, por temer que seus fãs fossem alvo das operações de agentes migratórios promovidas pelo governo americano.

Parte dos conservadores se queixa da decisão da NFL de abrir espaço para um artista que canta principalmente em espanhol, e que se nega a se apresentar no território continental americano.

“Estou muito feliz, e acho que todos estão, até a Fox News”, disse o cantor, nos estúdios do canal NBC em Nova York. Em seguida, exibiu uma montagem em vídeo de palavras ditas por personalidades da primeira emissora e políticos republicanos, construindo a frase “Bad Bunny é meu músico favorito e deveria ser o próximo presidente”.

“Estou muito animado para me apresentar no Super Bowl, e sei que as pessoas ao redor do mundo que amam a minha música também estão felizes”, afirmou o cantor, para quem a escolha do seu nome representa uma vitória, “principalmente” para todos os latinos “no mundo e nos Estados Unidos”.

“Mais do que uma conquista minha, é uma conquista de todos (…) Ninguém poderá apagar nossa marca e a nossa contribuição para este país”, acrescentou Bunny em espanhol, voltando ao inglês em seguida, para concluir: “Se você não entendeu o que eu acabei de dizer, tem quatro meses para aprender.”

O Super Bowl vai acontecer em 8 de fevereiro de 2026, em Santa Clara, Califórnia.

Em 2019, a NFL assinou um acordo de parceria com a empresa de entretenimento Roc Nation, fundada pelo rapper Jay-Z, que passou a assessorá-la na escolha de artistas para o show do intervalo do Super Bowl. Desde então, estiveram entre as atrações principais Jennifer Lopez, Shakira, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Rihanna, Usher e Kendrick Lamar.

