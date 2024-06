Banco dos Brics libera R$2,6 bi para reconstrução do Rio Grande do Sul

BRASÍLIA (Reuters) – O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco dos Brics, formalizou nesta terça-feira a liberação de 495 milhões de dólares (2,6 bilhões de reais) para serem investidos em programas de reconstrução do Rio Grande do Sul, depois das enchentes que assolaram o Estado.

A liberação dos recursos foi assinada durante uma visita do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está na China para uma missão comercial, em encontro com a presidente do banco, a ex-presidente Dilma Rousseff. Os recursos haviam sido anunciados pela presidente do banco no início de maio, logo depois das enchentes no Sul.

Segundo Dilma, o banco foi flexível na alocação de recursos e não fez imposição de como o dinheiro deverá ser utilizado, mas tem mecanismos para fazer o monitoramento dos projetos.

Dos recursos liberados, 200 milhões de dólares deverão ser usados para reconstrução da infraestrutura do Estado, incluindo investimentos em rodovias, pontes, vias urbanas e outras instalações. Outros 295 milhões de dólares serão repassados ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para serem investidos de acordo com as necessidades do Estado.