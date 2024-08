Bandeira brasileira é içada na residência do embaixador da Argentina em Caracas, diz testemunha da Reuters

CARACAS (Reuters) – A bandeira do Brasil foi içada nesta quinta-feira na residência do embaixador da Argentina na Venezuela, após a expulsão dos diplomatas argentinos do país, segundo testemunhas da Reuters.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro anunciou que o governo do Brasil assumiria a representação dos interesses dos cidadãos argentinos e peruanos na Venezuela, a pedido desses países, depois da expulsão dos diplomatas dessas duas nações de Caracas pelo governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

(Reportagem de Leonardo Fernández)