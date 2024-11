Bandeira vermelha na conta de luz pressiona IPCA em outubro e taxa em 12 meses supera teto da meta

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO (Reuters) – A inflação voltou a acelerar no Brasil em outubro e ficou acima do esperado conforme os preços da energia elétrica e da carne continuaram pesando, o que levou a taxa em 12 meses ao maior nível em um ano e acima do teto da meta em meio a expectativas de que a alta dos preços irá superar o objetivo este ano.

Em outubro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve alta de 0,56%, depois de subir 0,44% em setembro, ficando acima da expectativa em pesquisa da Reuters de 0,53% para o mês.

A leitura divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) levou a taxa acumulada em 12 meses até outubro a um avanço de 4,76%, de 4,42% no mês anterior.

Isso deixa o IPCA acima do teto da meta para este ano, definida como 3,0% com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos, e marca o resultado mais elevado nessa base de comparação desde outubro do ano passado (4,82%)

Pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central na segunda-feira mostrou que a expectativa para a alta do IPCA ao fim de 2024 é de 4,59%.

Na quarta, o BC decidiu acelerar o ritmo de aperto nos juros ao elevar a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, a 11,25% ao ano, sem deixar claro o que fará na reunião de dezembro.

Com as expectativas do mercado para a inflação desancoradas, o BC piorou sua projeção em relação a setembro, com a estimativa passando de 4,3% para 4,6% em 2024. O presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, já havia dito que a desancoragem das expectativas à frente preocupa muito.

“Qualitativamente, … há sinais claros de piora nas leituras mais recentes. Muitas das medidas subjacentes têm se estabilizado em níveis acima da meta. Além disso, as expectativas para a inflação futura continuam sendo um dos principais desafios. Diante disso, do ponto de vista da política monetária, o Copom deve manter o ritmo e optar por uma alta de 0,50 ponto percentual na Selic na reunião de dezembro, com viés de alta”, disse em nota Igor Cadilhac, economista do PicPay.

ENERGIA E CARNES

O IBGE informou que em outubro tanto Habitação quanto Alimentação e Bebidas exerceram os maiores impactos, com altas respectivamente de 1,49% e 1,06%.

Entre os subitens, o maior impacto foi exercido pela energia elétrica residencial, depois de um aumento de 4,74% no mês devido à bandeira tarifária vermelha patamar 2, que traz a mais alta cobrança adicional na conta de luz, em meio a uma queda no nível dos reservatórios de hidrelétricas durante o período seco à época.

Para novembro, os custos da energia devem moderar, uma vez que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária para o mês será amarela, de custo menor, devido a uma melhora das condições de geração de energia no país.

Já o aumento de preços na alimentação no domicílio chegou a 1,22% em outubro, com alta de 5,81% nos preços das carnes em geral – acém (9,09%), costela (7,40%), contrafilé (6,07%) e alcatra (5,79%). Essa foi a maior variação mensal das carnes desde novembro de 2020 (+6,54%).

“Essa alta está ligada a questões climáticas, com seca mais intensa, o que reduz o pasto e a produção. Além disso, houve menor abate e maior exportação de carnes. A oferta está mais restrita ainda”, disse André Almeida, gerente do IPCA.

“O câmbio é uma variável que também influencia o mercado e, no caso das carnes, tem havido um incremento das exportações, e o câmbio pode estar influenciando a decisão de vender mais lá para fora”, completou.

A única queda registrada em outubro veio de Transportes, com recuo de 0,38%, influenciado principalmente pela queda de 11,50% nos preços das passagens aéreas.

A inflação de serviços, ponto de preocupação com a renda em alta, continuou sendo fator de pressão e passou a subir 0,35% em outubro, de 0,15% no mês anterior, acumulando em 12 meses alta de 4,57%, em um ambiente de mercado de trabalho aquecido.

“Lembrando que o BC menciona com frequência a preocupação com a inflação de serviços, não há dúvidas de que a divulgação de hoje acende uma luz amarela na autoridade monetária”, disse Helena Veronese, Economista-Chefe B.Side Investimentos.

“Adicionalmente, o fato de a inflação acumulada em 12 meses ter ultrapassado o teto da meta pela primeira vez também deve ter especial atenção do BC”.

O índice de difusão, que mostra o espalhamento das variações de preços, teve em outubro alta a 62%, de 56% em setembro.