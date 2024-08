Bavarian Nordic aumentará produção de vacina mpox

(Reuters) – O laboratório dinamarquês Bavarian Nordic disse neste sábado que planeja aumentar a produção de sua vacina contra a mpox e trabalhar com organizações internacionais de saúde para assegurar o acesso justo ao imunizante, em momento no qual a doença foi declarada uma emergência mundial de saúde pública.

A empresa, uma das poucas que possuem uma vacina contra a mpox, informou o Centro Africano para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) que pode fabricar 10 milhões de doses do imunizante até o fim de 2025, e que pode fornecer 2 milhões de doses já neste ano.

A empresa afirmou que está expandindo sua rede de produção para incluir a África, e que está preparada para trabalhar com o CDC africano e a Organização Mundial da Saúde (OMS) para garantir que a vacina seja acessível para todos os países.

Nesta semana, a OMS declarou a mpox uma emergência médica global pela segunda vez em dois anos.

A infecção viral, que causa lesões com pus e sintomas parecidos com os da gripe, é normalmente mais amena, mas também pode matar. Duas variantes estão se espalhando neste momento no Congo e em países vizinhos. Trata-se da forma endêmica do vírus, chamada clade I, e uma outra cepa, a clade Ib.

No Congo, já são 27 mil casos e mais de 1.100 mortes, a maioria envolvendo crianças, desde o início da atual epidemia, em janeiro de 2023.

(Reportagem de Gursimran Kaur em Bengaluru)