BB, Caixa e BNDES vão se juntar ao BID em desenvolvimento de um ETF Amazônia, dizem fontes

reuters_tickers

1 minuto

Por Marcela Ayres

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES anunciarão na quinta-feira o desenvolvimento de um fundo negociado em bolsa (ETF) focado em investimentos sustentáveis ​​na Floresta Amazônica em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto.

O objetivo, segundo as fontes, que falaram sob anonimato, é lançar o ETF “Amazônia Brasil” no mercado de capitais antes da conferência climática COP30, que será realizada em Belém no ano que vem.

A expectativa é que o novo fundo replique um índice de referência ainda a ser criado, com seus recursos alocados para empréstimos sustentáveis ​​na Amazônia brasileira.

Banco do Brasil, Caixa, BNDES e BID não responderam a pedidos de comentários.

No ano passado, o BNDES e o BID lideraram o lançamento da chamada “Coalizão Verde” para promover soluções financeiras e facilitar investimentos sustentáveis ​​na região.

Segundo as fontes, o BID dará apoio técnico e financeiro aos bancos brasileiros na iniciativa.