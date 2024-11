BC cancela leilões de linha marcados para esta quarta-feira por “problemas operacionais”

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco Central informou que os leilões de linha agendados para ocorrer nesta quarta-feira foram cancelados devido a “problemas operacionais”, segundo comunicado da autarquia.

O BC relatou “problemas na mensageria” e afirmou que será publicado um novo comunicado para os leilões quando a questão for solucionada.

Na véspera, o BC disse que faria dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) nesta quarta-feira, das 10h30 às 10h35, com oferta total de 4 bilhões de dólares.

No comunicado de terça, a autarquia afirmou que o leilão de linha A, com oferta de 2 bilhões de dólares, teria como data de recompra pelo BC o dia 2 de abril de 2025. Já o leilão de linha B, com oferta de 2 bilhões de dólares, teria data de recompra em 2 de julho de 2025.

O último leilão de linha realizado pelo BC ocorreu em 20 de janeiro de 2023, quando forem ofertados um total de 2 bilhões de dólares.

Tradicionalmente, o BC costuma realizar leilões de linha nos finais de ano, em especial em dezembro, para atender à demanda por moeda para envio ao exterior. No fim do ano passado, porém, a autarquia não realizou leilões de linha, porque não identificou necessidade de ofertas extras.

O Banco Central não havia informado o motivo da operação anunciada para esta quarta-feira.