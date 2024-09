BC eleva juros a 10,75% e aponta risco maior de alta da inflação

reuters_tickers

2 minutos

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) – O Banco Central decidiu nesta quarta-feira elevar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, a 10,75% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, passando a ver um cenário com risco mais elevado de alta da inflação à frente.

“O Comitê avalia que há uma assimetria altista em seu balanço de riscos para os cenários prospectivos para a inflação”, afirmou o Comitê de Política Monetária (Copom) em comunicado.

No comunicado, o BC ressaltou que o ritmo de ajustes futuros nos juros básicos e a magnitude total do ciclo agora iniciado serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerão da dinâmica dos preços no país “em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos”.

“O cenário, marcado por resiliência na atividade, pressões no mercado de trabalho, hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, demanda uma política monetária mais contracionista”, afirmou.

A decisão veio em linha com a expectativa de mercado captada em pesquisa da Reuters, na qual 36 de 40 economistas entrevistados projetavam que o BC elevaria a Selic em 0,25 ponto nesta quarta.

Com o ajuste, a autoridade monetária desfez o corte de 0,25 ponto implementado em maio, o último antes de interromper o ciclo de reduções na Selic que vinha colocando em prática desde agosto de 2023. A taxa permaneceu estável nas reuniões de junho e julho.