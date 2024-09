BC melhora projeção de crescimento do PIB para 3,2% em 2024, ante 2,3%

BRASÍLIA (Reuters) – O Banco Central melhorou sua projeção de crescimento econômico em 2024 a 3,2%, ante patamar de 2,3% estimado em junho, conforme Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta quinta-feira.

O Ministério da Fazenda também prevê expansão de 3,2% para o PIB este ano. Já o mercado, segundo a pesquisa Focus mais recente, estima que a economia crescerá 3,00% em 2024.

No documento, o BC ainda projetou um crescimento de 2,0% em 2025.

Em relação à condução dos juros básicos, o BC reiterou mensagem da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de que vai acompanhar os cenários ao longo do tempo, sem dar indicação futura de seus próximos passos, insistindo no “firme compromisso” de convergência da inflação à meta.