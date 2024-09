BC vai intensificar medidas de portabilidade de crédito em 2025, diz diretor

2 minutos

BRASÍLIA (Reuters) – O Banco Central vai “atacar com mais intensidade” o tema da portabilidade de crédito e salários entre instituições financeiras, com medidas que tornem as operações mais simples, fluidas e eficientes, disse nesta sexta-feira o diretor de Regulação da autarquia, Otavio Damaso.

Em evento promovido pela Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), Damaso afirmou que a implementação começará no ano que vem e será feita de forma gradual, inicialmente em operações mais simples e caminhando posteriormente para áreas como o crédito imobiliário.

A iniciativa faz parte do Open Finance, que permite o compartilhamento de informações de clientes entre bancos com o objetivo de simplificar o uso de contas bancárias e facilitar a comparação de serviços e taxas de diferentes instituições.

“Estabelecido o ecossistema, a infraestrutura, toda a tubulação pronta do Open Finance, a gente vê com bons olhos o movimento de funcionalidades específicas para portabilidade de crédito, portabilidade de salário, que vão ter jornadas agora muito mais fluidas, muito mais diretas, objetivas, eficientes e sem fricções.”, disse.

Damaso, que terá seu mandato encerrado na diretoria do BC em dezembro deste ano, destacou que várias instituições já estão aprimorando sistemas de portabilidade, mas disse que há espaço para melhorias.

“Esse trabalho que a gente vai fazer junto com a governança para especificar melhor a questão da portabilidade vai tornar essas jornadas ainda melhores”, afirmou.