Berkshire reduz pela metade participação na Apple e aumenta caixa para US$ 277 bi

reuters_tickers

3 minutos

Por Jonathan Stempel

(Reuters) – Warren Buffett parece ter se desinteressado pelas ações, deixando que o caixa da Berkshire Hathaway subisse para quase 277 bilhões de dólares e vendendo cerca de metade de sua participação na Apple, em um momento em que seu conglomerado registrou um lucro operacional trimestral recorde.

Os resultados da Berkshire divulgados neste sábado sugerem que Buffett, de 93 anos, um dos investidores mais reverenciados do mundo, está cada vez mais cauteloso com a economia dos Estados Unidos em geral ou com as avaliações do mercado de ações cujos preços se tornaram muito elevados.

Os resultados vieram após uma queda do mercado de ações que empurrou o Nasdaq para o território de correção e um relatório de empregos fraco que gerou preocupações sobre a atividade econômica dos EUA e sobre se o Federal Reserve esperou muito tempo para cortar as taxas de juros.

“Se analisarmos o quadro completo da Berkshire e os dados macroeconômicos, uma conclusão segura é que a Berkshire está ficando na defensiva”, disse Cathy Seifert, analista da CFRA Research, cuja recomendação para as ações da Berkshire é de “compra”.

O caixa da Berkshire cresceu para 276,9 bilhões de dólares em 30 de junho, ante 189 bilhões de dólares três meses antes, até então um valor recorde, em grande parte porque a Berkshire vendeu um valor líquido de 75,5 bilhões de dólares em ações.

O conglomerado vendeu cerca de 390 milhões de ações da Apple no segundo trimestre, além das 115 milhões vendidas de janeiro a março, quando o preço das ações da fabricante do iPhone subiu 23%. A Berkshire ainda possuía cerca de 400 milhões de ações no valor de 84,2 bilhões de dólares em 30 de junho.

O segundo trimestre foi o sétimo trimestre consecutivo em que a Berkshire vendeu mais ações do que comprou.

A Berkshire também recomprou apenas 345 milhões de dólares de suas próprias ações, em comparação com os 2,57 bilhões de dólares do primeiro trimestre, e nenhuma nas três primeiras semanas de julho.

“Buffett parece não acreditar que existam oportunidades atraentes em ações negociadas publicamente, inclusive em suas próprias ações”, disse Jim Shanahan, analista da Edward Jones, cuja recomendação para as ações da Berkshire é “manter”.

“Isso me deixa preocupado com o que ele pensa sobre os mercados e a economia.”

O lucro do segundo trimestre das dezenas de empresas da Berkshire aumentou 15%, para 11,6 bilhões de dólares, ou cerca de 8.073 dólares por ação Classe A, em relação aos 10,04 bilhões de dólares do ano anterior.

Quase metade desse lucro veio dos negócios de seguros da Berkshire, incluindo o seguro de automóveis da Geico, onde o lucro de subscrição mais do que triplicou, uma vez que os prêmios aumentaram e os sinistros diminuíram.

No entanto, a receita aumentou apenas 1%, chegando a 93,65 bilhões de dólares, com pouca alteração nos principais negócios, como a ferrovia BNSF e a Berkshire Hathaway Energy, e uma queda de 12% na rede de paradas de caminhões Pilot.