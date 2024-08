Bia Ferreira garante segunda medalha olímpica e buscará revanche de Tóquio no boxe

2 minutos

Por Aadi Nair

PARIS (Reuters) – Beatriz Ferreira, do Brasil, e Kellie Harrington, da Irlanda, fizeram história nesta quarta-feira ao vencerem suas respectivas quartas de final do peso leve no boxe, garantindo uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris e, ao mesmo tempo, marcando uma revanche da final de Tóquio0, três anos atrás.

Bia, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, foi dominante em sua vitória sobre a holandesa Chelsey Heijnen, vencendo os três rounds em todos os critérios de avaliação dos juízes para se tornar a primeira boxeadora brasileira a conquistar duas medalhas olímpicas.

Perguntada sobre o que havia mudado desde sua luta contra Harrington em Tóquio, Bia disse: “Cara, eu acho que amadureci muito, né? Foram mais de três anos”.

“Tive muitas lutas, lutas profissionais. Acredito que venho aprendendo. Acho que todo dia aprendo um pouco mais. Espero fazer tudo diferente desta vez, para que eu possa sair daqui vitoriosa”, afirmou.

As duas se enfrentarão no sábado.

A atual campeã olímpica Harrington levou a melhor contra a colombiana Angie Valdés com uma vitória unânime e se tornou a primeira irlandesa a ganhar uma medalha em mais de uma Olimpíada.

“Eu vim aqui, em 29 de julho, subi no ringue, saí do ringue e me tornei uma atleta de duas Olimpíadas. Isso é história e estou muito, muito orgulhosa de mim”, disse Harrington.

“Hoje (quarta-feira), eu me tornei duas vezes medalhista olímpica e isso é mais história. Eu apenas sei que tenho pessoas lá em cima olhando para mim e elas estão comigo em cada passo que tomo”.