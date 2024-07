Biden, 81 anos, desiste de candidatura à reeleição; focará no final de seu mandato

Por Jeff Mason e Jarrett Renshaw e Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos EUA, Joe Biden, encerrou sua campanha de reeleição neste domingo, depois que seus colegas democratas perderam a fé em sua acuidade mental e capacidade de derrotar Donald Trump, deixando a corrida presidencial em território desconhecido.

Em uma postagem no X, Biden disse que permanecerá em seu papel como presidente e comandante-chefe até o final de seu mandato em janeiro de 2025 e se dirigirá à nação esta semana.

“Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E, embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que seja do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre apenas no cumprimento de meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato”, escreveu Biden.

Ao desistir de sua candidatura à reeleição, ele abre caminho para que a vice-presidente, Kamala Harris, concorra como cabeça da chapa democrata, a primeira mulher negra a fazê-lo na história do país.

(Reportagem de Kanishka Singh, Jeff Mason, Jarrett Renshaw e Steve Holland)