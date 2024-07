Biden anuncia que não concorrerá à reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, neste domingo (21), que desistiu de tentar sua reeleição na disputa com Donald Trump, em um movimento histórico que mergulha a já turbulenta corrida pela Casa Branca de 2024 em território desconhecido.

“Embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me retire e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato”, disse Biden em uma carta publicada na rede X.

O democrata, de 81 anos, engrossa, assim, o clube restrito de presidentes americanos em fim de mandato que jogaram a toalha na tentativa de conseguir a reeleição.

Mas é o primeiro a fazê-lo a esta altura da campanha. E o único que teve que se dar por vencido devido às dúvidas sobre sua acuidade mental após um desempenho desastroso no debate com seu adversário, o republicano Donald Trump.

