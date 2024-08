Biden elogia Kamala em emocionado discurso de despedida na convenção democrata

Por Steve Holland e Trevor Hunnicutt e Doina Chiacu

CHICAGO (Reuters) – O presidente norte-americano, Joe Biden, consolidou a indicação de Kamala Harris pelo Partido Democrata para liderar a luta pela Casa Branca contra o republicano Donald Trump com um discurso na convenção na segunda-feira em que elogiou sua vice-presidente como a melhor esperança para preservar a democracia nos Estados Unidos.

Biden ocupou o centro do palco na noite de abertura da Convenção Nacional Democrata, sendo aplaudido de pé pelos apoiadores do partido e fazendo um discurso de despedida para o partido ao qual serviu por meio século – mesmo faltando cinco meses para o fim do mandato.

Enxugando as lágrimas depois de ser apresentado por sua filha Ashley, Biden acenou para a multidão que segurava cartazes dizendo: “Nós (coração) Biden”. Radiante, ele respondeu: “Eu amo Vocês”.

“Vocês estão prontos para votar pela liberdade? Estão prontos para votar pela democracia e pelos Estados Unidos? Deixe-me perguntar, vocês estão prontos para eleger Kamala Harris e Tim Walz?”, disse Biden.

Com vários ataques a Trump, Biden prometeu ser o “melhor voluntário” que Kamala e o governador de Minnesota Walz, seu companheiro de chapa, já viram.

O discurso de Biden em Chicago deu início a um evento de quatro dias alimentado pelo entusiasmo por Kamala Harris e pelo alívio de Biden ter abandonado sua candidatura à reeleição e a ter apoiado para substituí-lo.

A decisão relutante do presidente de se afastar em 21 de julho ocorreu após forte pressão de líderes partidários, que temiam que o presidente de 81 anos fosse velho demais para vencer ou servir por mais quatro anos.

“Eu amo o trabalho, mas amo mais o meu país”, afirmou Biden, recebendo gritos de “Nós amamos Joe”.

Biden, que foi o número 2 do primeiro presidente negro do país, Barack Obama, está pedindo aos democratas que se unam em torno de uma candidata que, se triunfar em 5 de novembro, se tornará a primeira mulher, que também é negra e sul-asiática, a ser eleita presidente dos EUA.

Kamala Harris está passando por um turbilhão histórico até a convenção: sua campanha bateu recordes de arrecadação de fundos, lotou estádios com apoiadores e virou as pesquisas de opinião em alguns Estados decisivos a favor dos democratas.

Ela se juntou a Biden no palco para um abraço depois que ele terminou seu discurso na segunda-feira.

Biden esperava, há apenas um mês, fazer um discurso de alto nível no final desta semana para aceitar a indicação democrata para outro mandato de quatro anos. Em vez disso, ele viajará para a Califórnia para passar férias.

Biden desistiu de sua candidatura à reeleição depois que seu desempenho desastroso no debate contra Trump em 27 de junho levou aliados de longa data, grandes doadores e outros apoiadores do partido a pedir que ele se afastasse.

Em seu discurso, Biden elogiou as realizações de seu governo – impulsionando a economia dos EUA e fortalecendo as alianças dos EUA no exterior – e defendeu que os norte-americanos elejam Kamala Harris como sua sucessora na Casa Branca.