Biden enfrenta mais pressão de democratas para abandonar candidatura à reeleição

Por Andrea Shalal e Nandita Bose e Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrentou mais apelos de colegas democratas para abandonar sua candidatura à reeleição na sexta-feira, após uma entrevista coletiva na qual ele deu respostas variadas, mas ocasionalmente tropeçou nas palavras.

Não ficou claro se o desempenho de Biden convenceria os céticos de seu partido de que ele é a melhor aposta para derrotar o republicano Donald Trump na eleição de 5 de novembro e cumprir outro mandato de quatro anos na Casa Branca.

Até o momento, pelo menos 17 democratas do Congresso pediram que ele desistisse e permitisse que o partido escolhesse outro candidato, incluindo alguns que anunciaram suas posições após a coletiva de imprensa na noite de quinta-feira.

Os democratas estão preocupados que os baixos índices de aprovação pública de Biden e as crescentes preocupações de que ele seja velho demais para o cargo possam fazer com que eles percam cadeiras na Câmara e no Senado, deixando-os sem controle sobre o poder em Washington caso Trump ganhe a Casa Branca.

Mas Biden deixou claro que não planeja se afastar.

“Se eu aparecer na convenção e todos disserem que querem outra pessoa, esse é o processo democrático”, declarou Biden, antes de mudar para o que ele costuma usar para dar ênfase e acrescentar: “Isso não vai acontecer”.

Biden talvez não tenha tranquilizado aqueles que ficaram assustados com seu fraco desempenho no debate presidencial contra Trump em 27 de junho.

Em um determinado momento, ele se referiu à sua vice-presidente, Kamala Harris, como “vice-presidente Trump”. Isso aconteceu poucas horas depois de ele ter apresentado o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy como “presidente Putin” na cúpula da Otan, arrancando suspiros dos presentes na sala.

Biden ocasionalmente distorceu suas respostas na coletiva de imprensa, mas também fez avaliações detalhadas de questões globais, incluindo a guerra da Ucrânia com a Rússia e o conflito Israel-Gaza, que serviram como um lembrete de suas décadas de experiência no cenário mundial.

Alguns democratas não ficaram tranquilos.

“Precisamos apresentar o candidato mais forte possível para enfrentar a ameaça representada pelo prometido autoritarismo MAGA de Trump. Não acredito mais que seja Joe Biden”, disse o deputado Jim Himes, de Connecticut, que pediu ao presidente que encerrasse sua campanha após a entrevista coletiva.

Uma autoridade sênior da campanha que falou sob condição de anonimato chamou o desempenho de “o pior de todos os mundos. Não foi bom. Mas não ruim o suficiente para fazê-lo mudar de ideia… Isso dará a alguns cobertura suficiente para apoiá-lo publicamente, apenas para dizer que ele não está preparado para isso em particular”.

O arrecadador de fundos Dmitri Melhorn afirmou que outros doadores lhe disseram que viram um bom desempenho do presidente. “Essa é a pessoa que pode derrotar Trump. Os erros estão embutidos e o lado positivo é forte”, disse ele à Reuters.

Biden fará um comício na sexta-feira em Detroit, onde sua campanha diz que ele se concentrará nos “perigos” da agenda de Trump.

(Reportagem de Nandita Bose, Andy Sullivan, Andrea Shalal e Kanishka Singh)