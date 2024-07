Biden expressou preocupação sobre candidatura a aliado, diz New York Times

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a um aliado que sabe que pode não conseguir salvar sua candidatura à reeleição caso não convença os eleitores nos próximos dias de que está à altura do cargo após seu desempenho ruim em um debate na semana passada, informou o jornal The New York Times nesta quarta-feira.

Após a publicação da reportagem, o porta-voz da Casa Branca Andrew Bates escreveu em uma rede social: “Esta afirmação é absolutamente falsa”.

Segundo o NYT, o aliado disse que Biden “sabe que, se tiver mais dois eventos como esse, estaremos em um lugar diferente” até o final do fim de semana. A reportagem descreveu o aliado como “importante”, mas não citou o nome da pessoa.

A manchete da reportagem afirma que Biden disse ao aliado que está avaliando se continuará na disputa. O texto, no entanto, não inclui nenhuma referência a essa fala.

(Por Katharine Jackson e Ismail Shakil)