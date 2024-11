Biden faz a última parada da campanha de Kamala em Scranton, sua cidade natal

Por Jeff Mason

SCRANTON, PENSILVÂNIA (Reuters) – Barack Obama disse certa vez que se não houvesse Scranton, na Pensilvânia, não haveria Joe Biden.

O presidente em exercício, cujo mandato termina em janeiro, retornou à cidade natal no sábado para uma última parada de campanha em apoio à vice-presidente Kamala Harris, buscando usar sua influência em uma parte crítica de um importante estado decisivo para ajudá-la a derrotar seu antigo rival, o republicano Donald Trump.

Scranton tem uma história célebre para Biden e, se ele ainda estivesse no topo da chapa democrata, uma parada aqui provavelmente seria vista como um momento de círculo completo para sua campanha final.

Em vez disso, foi uma espécie de canto do cisne de Biden para o seu número 2, e um canto discreto.

O presidente reuniu trabalhadores sindicalizados, um eleitorado com o qual ele é popular, na cidade onde cresceu antes de sua família se mudar para Delaware, onde ele lançaria sua carreira política de mais de cinquenta anos.

“Estou muito orgulhoso de estar de volta”, disse Biden, iniciando os comentários já conhecidos sobre o apoio dele e de Kamala aos sindicatos, seu orgulho por ter sido o primeiro presidente a fazer um piquete e seus esforços para restaurar as pensões.

“Não se esqueçam de onde vocês vieram”, disse ele sob aplausos, alertando sobre as ramificações se Trump fosse eleito e acabasse com o programa de saúde Affordable Care Act.

Biden, que se afastou da liderança do Partido Democrata em julho, após um desempenho desastroso no debate contra Trump, não tem sido uma presença regular na trilha da campanha de Kamala desde que ela ascendeu ao topo da chapa.

Eles realizaram alguns eventos iniciais, tanto oficiais quanto relacionados à campanha, quando ela assumiu o bastão e energizou os democratas desmoralizados no verão. Mas sua antiga campanha o deixou na sombra desde então, em meio a preocupações com sua idade, sua tendência a cometer gafes e seus baixos índices de aprovação junto ao público americano.

A sabedoria dessa estratégia foi destacada no início desta semana, quando a ligação de Biden com um grupo latino, na qual ele se referiu a um ou mais apoiadores de Trump como lixo, ofuscou parcialmente o discurso de encerramento bem recebido de Kamala para dezenas de milhares de apoiadores em Washington.

Mais tarde, ele esclareceu suas observações, mas o episódio foi indesejável para Kamala e sua equipe na reta final da corrida.

No entanto, não foi suficiente para que eles pedissem a Biden que evitasse sua parada na Pensilvânia, onde ele discursou em uma reunião de divulgação de votos do sindicato Carpenters Local 445, em frente a uma parede de cartazes que diziam “Harris for President” e “Thank you, Joe”.