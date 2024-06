Biden não dissipa dúvidas e Trump mantém a compostura: os principais pontos do debate americano

Joe Biden não conseguiu acalmar seu eleitorado sobre seu estado físico, enquanto um Donald Trump tranquilo foi evasivo sobre se reconhecerá incondicionalmente os resultados eleitorais. Esses são os principais pontos do primeiro debate entre os dois candidatos, a quatro meses das eleições presidenciais.

– Biden não dissipa dúvidas –

Biden, de 81 anos, tinha a oportunidade, nesse primeiro debate, de dissipar as dúvidas que os americanos podem ter sobre seu estado físico para governar por mais quatro anos (2025-2029). Com a voz rouca, se repetindo com frequência e se perdendo em frases confusas, o mandatário deixou uma imagem diametralmente oposta à mostrada por seu rival republicano, com um tom claro e enérgico.

O presidente desapontou até mesmo quem está ao seu lado. “A atuação de Joe Biden durante o debate foi decepcionante, não há outra forma de dizer isso”, admitiu Kate Bedingfield, ex-diretora de comunicação da Casa Branca durante seus primeiros anos de mandato.

Biden estava “lento no início, mas terminou forte”, reconheceu sua vice-presidente, Kamala Harris.

Em uma tentativa de diminuir as críticas à sua atuação, a equipe de campanha do democrata disse que ele estava resfriado.

– Trump comedido –

Trump, de 78 anos e apreciado entre seus partidários por suas subidas de tom, teve apenas que controlar suas famosas explosões em uma tentativa de convencer os eleitores indecisos. Durante uma hora e meia de debate, o republicano se mostrou moderado e disciplinado.

As regras do debate fixaram que o microfone do candidato que não possuía a vez da palavra fosse desligado. Isso “pode ter ajudado Trump porque o impediu de gritar diante das intervenções de Biden”, disse Robert Rowland, professor de comunicação na Universidade do Kansas.

– Ataques pessoais –

Os dois candidatos se odeiam, e não fazem nada para esconder isso. Após uma chegada fria ao estúdio da CNN na qual não se cumprimentaram, Biden e Trump não deixaram de se atacar.

Os golpes vieram sobretudo do democrata, que acusou o ex-presidente de ter o “senso de moral de um depravado”, e o classificou de “chorão”, “perdedor” e “imbecil”.

Também o chamou de “criminoso convicto” por rua recente sentença como culpado de crimes penais em Nova York. Trump desafiou Biden a passar por um “teste cognitivo” e insistiu que o democrata é “o pior presidente da história do país”.

– Sem interrupções –

Diferentemente do primeiro debate entre os dois candidatos na campanha de 2020, quando se interrompiam constantemente, desta vez, nenhum deles conseguiu interromper a intervenção do outro devido às estritas regras estabelecidas pela CNN.

Como consequência, os candidatos tiveram poucas trocas diretas espontâneas, e os apresentadores se limitaram a passar a palavra, sem questionar os exageros ou as afirmações falsas de Trump.

– Trump, evasivo sobre os resultados –

Trump, que segue sem reconhecer a vitória de Biden em 2020, se negou a se comprometer a aceitar sem condições o resultado das eleições presidenciais de novembro.

Ele só faria isso “se as eleições fossem absolutamente justas e equitativas”, disse ele quando perguntado sobre o assunto. “Esse cara não tem noção do que é democracia”, repreendeu Biden.

