Biden participa de evento de arrecadação de fundos com celebridades de Hollywood

3 minutos

Por Nandita Bose

(Reuters) – O presidente Joe Biden participará de um evento de arrecadação de fundos em Los Angeles, neste sábado, com as principais celebridades de Hollywood e o ex-presidente Barack Obama, que arrecadou 28 milhões de dólares, em meio à ansiedade dos democratas com a crescente influência do oponente Donald Trump para levantar recursos.

O apresentador de TV Jimmy Kimmel entrevistará Biden e Obama, neste último evento repleto de estrelas no qual as celebridades de Hollywood George Clooney e Julia Roberts são convidados. A campanha de Biden espera mostrar força e impulso, apesar dos baixos índices de aprovação de Biden e das preocupações com sua idade.

Biden desembarcou em Los Angeles na manhã deste sábado, depois de participar de uma reunião de líderes mundiais na Itália, na sexta-feira.

“Esta será uma das maiores arrecadações de fundos que já tivemos”, disse Ajay Jain Bhutoria, vice-presidente de finanças do Comitê Nacional Democrata. “Esperamos uma participação sem precedentes da indústria do entretenimento”, afirmou ele.

Uma porta-voz da campanha de Biden citou “Vinte e oito milhões de dólares destinados à arrecadação de fundos do presidente Biden em Los Angeles — e aumentando. Esta é a maior arrecadação de fundos democrata da história”.

A campanha de Biden superou os 26 milhões de dólares gerados por uma arrecadação de fundos em março na cidade de Nova York, onde Stephen Colbert recebeu Biden, Obama e Bill Clinton. O pacote de ingressos mais caros para o evento em Los Angeles custa 500 mil dólares, disseram representantes da campanha.

Outras celebridades esperadas na noite deste sábado em Los Angeles incluem Jack Black, Jason Bateman, Kathryn Hahn e Sheryl Lee Ralph.

Nas últimas semanas, Mark Hamill, famoso por Star Wars, apareceu na sala de reuniões da Casa Branca para elogiar o presidente, Robert DeNiro apareceu em Lower Manhattan para uma coletiva de imprensa a pedido da campanha de Biden; e Steven Spielberg tem ajudado a campanha de Biden com a narrativa.

O ator Michael Douglas realizou uma arrecadação de fundos para o presidente, e os artistas Queen Latifah, Lenny Kravitz, Lizzo, James Taylor, Christina Aguilera e Barbra Streisand se apresentaram para ajudar Biden.

A arrecadação de fundos da campanha de Biden em abril ficou atrás da do rival Donald Trump pela primeira vez, depois que o ex-presidente intensificou sua operação conjunta com o Comitê Nacional Republicano e encabeçou arrecadações de fundos de alto valor.

Os democratas ainda mantiveram uma vantagem global em termos de dinheiro sobre Trump e a campanha de Biden continua a ter um fundo consideravelmente maior.

Biden e Trump estão empatados nas pesquisas nacionais a menos de cinco meses das eleições de 5 de novembro, enquanto Trump tem vantagem nos Estados decisivos que decidirão a eleição, mostram pesquisas recentes. Em questões econômicas, como a inflação, Trump tem uma pontuação mais elevada junto aos eleitores em geral.