Biden promete a Zelensky que ‘Rússia não vencerá’

O presidente americano, Joe Biden, prometeu nesta quinta-feira (26) que a Rússia “não vencerá” a guerra na Ucrânia, durante visita de seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, à Casa Branca.

“A Rússia não vencerá. A Ucrânia vencerá e continuaremos a apoiá-los em cada passo”, afirmou Biden, no começo da reunião com Zelensky.

Para “ajudar a Ucrânia a vencer” a guerra, o presidente americano anunciou hoje um “aumento da ajuda em matéria de segurança”, sem mencionar a autorização aguardada por Kiev para disparar mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos contra o território russo.

Zelensky saudou o anúncio, que, segundo ele, promoverá a vitória na guerra iniciada com a invasão do seu território pela Rússia. Além disso, Biden pediu a celebração de uma reunião de cúpula na Alemanha com a participação de 50 países aliados da Ucrânia, “para coordenar os esforços”.

Na parte da manhã, Zelensky foi recebido pelos líderes dos partidos Republicano e Democrata no Senado, ambos vestidos com gravatas amarelas e camisas azuis, cores da bandeira ucraniana. O ucraniano “revelou os pontos principais do seu plano de vitória”, segundo o resumo da reunião distribuído por sua equipe.

Zelensky chegou a Washington para apresentar seu “plano de vitória” um dia depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter ameaçado uma possível mudança na doutrina sobre o uso de armas nucleares. “É um sinal que alerta estes países para as consequências de participarem em um ataque ao nosso país com vários meios, não necessariamente nucleares”, disse o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov.

Zelensky alertou que os ucranianos “nunca” aceitarão um acordo de paz com Moscou que lhes seja imposto pelas grandes potências.

– ‘Melhor vendedor’ –

Zelensky está ciente de que o apoio ao seu país depende em grande parte do resultado das eleições presidenciais americanas. A disputa se apresenta muito acirrada entre Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump, contundente em suas críticas ao presidente ucraniano nos últimos dias.

“Continuamos dando bilhões de dólares a um homem que se recusa a concluir um acordo, Zelensky”, disse o candidato republicano à Casa Branca durante um comício. “Cada vez que ele veio ao nosso país, saiu com 60 bilhões de dólares”, acrescentou. Segundo Trump, ele é “provavelmente o melhor vendedor da Terra”.

No front, a Rússia anunciou hoje que tomou a localidade de Ukrainsk, que fica a cerca de 30 km de Donetsk, capital da região de mesmo nome cuja anexação é reivindicada por Moscou.

As tropas russas tentam tomar toda a região de Donetsk e exigem que Kiev retire seus soldados de lá, assim como das regiões vizinhas de Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, como condição para iniciar negociações de paz.

