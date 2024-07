Biden tenta aliviar preocupações de democratas em viagens de campanha na Pensilvânia

2 minutos

Por Andrea Shalal

FILADÉLFIA (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrentou uma pressão crescente neste domingo de colegas democratas preocupados com sua candidatura, temores que ele pretendia amenizar com viagens de campanha no Estado decisivo da Pensilvânia.

Biden, de 81 anos, tem enfrentado crescentes apelos para desistir de sua candidatura à reeleição depois que um desempenho hesitante em um debate em 27 de junho com o republicano Donald Trump, de 78 anos, levantou questões sobre sua capacidade de exercer o cargo por mais quatro anos.

Ele prometeu permanecer na corrida, classificando os apelos para que desistisse de “absurdos” em um e-mail de arrecadação de fundos no sábado.

No domingo, o presidente democrata participou de uma missa na Filadélfia e mais tarde viajaria para a capital do Estado, Harrisburg, para um evento com sindicalistas e democratas locais.

A próxima semana será crucial, disse o senador democrata Chris Murphy no programa “State of the Union” da CNN. Ele encorajou o presidente a tentar realizar uma reunião na prefeitura ou entrevista coletiva para convencer os eleitores de que ele é “o velho Joe Biden”.

“Acredito que o presidente precisa fazer mais”, disse Murphy. “Eu acho que o tempo está correndo.”

Os democratas também sugeriram que a vice-presidente, Kamala Harris, vista como a candidata mais provável para substituir Biden nas eleições de 5 de novembro caso ele desista, poderia ter um bom desempenho.

Uma esperada entrevista de Biden à ABC News na sexta-feira pouco fez para aliviar as preocupações de parlamentares e doadores.

O deputado democrata Adam Schiff disse no programa “Meet the Press” da NBC que Biden precisa agir rapidamente para acabar com as preocupações.

“Acho que ela poderia muito bem vencer por esmagadora maioria, mas antes de tomarmos uma decisão sobre quem mais deveria ser, o presidente precisa decidir se será ele”, disse Schiff sobre Harris.

O líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, agendou uma reunião no domingo com os principais democratas da Casa para discutir a candidatura do presidente.