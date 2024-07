Biden testa positivo para Covid-19; presidente ficará isolado em Delaware

Por Nandita Bose e Steve Holland

LAS VEGAS (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira durante uma viagem a Las Vegas e ficará isolado após apresentar sintomas leves, disse a Casa Branca, em meio a seguidos pedidos de pares democratas para que ele desista de sua campanha de reeleição.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, anunciou o teste positivo do democrata de 81 anos depois que Biden cancelou um discurso devido ao diagnóstico.

“Ele está vacinado e recebeu os reforços e está apresentando sintomas leves”, disse Jean-Pierre.

Ao embarcar no Força Aérea Um para deixar Las Vegas e se recuperar em Delaware, Biden disse aos repórteres: “Bem, estou me sentindo bem”.

A doença chega num momento crucial para Biden, que vem perdendo terreno em Estados cruciais para o republicano Donald Trump, que está encabeçando uma convenção triunfante esta semana, depois de ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato no sábado.

A Casa Branca disse que Biden planejava passar um longo fim de semana em sua casa de praia em Delaware. Não ficou claro por quanto tempo a doença o manteria longe da campanha.

Minutos após o anúncio, a comitiva do presidente estava a caminho do aeroporto de Las Vegas, depois de gravar uma entrevista de rádio na cidade.

Biden cumprimentou algumas dezenas de pessoas em um restaurante mexicano antes de ir para a entrevista de rádio. Ele estava atrasado para fazer um discurso para o grupo de direitos civis latinos UnidosUS quando a organizadora, Janet Murguía, anunciou que ele havia testado positivo para Covid.

Houve gemidos na sala de conferências com a notícia.

“Ele disse para dizer que não vamos nos livrar dele tão rapidamente, vamos ter a chance de ouvi-lo diretamente no futuro”, disse Murguía.

Biden, que passou duas noites em Las Vegas em campanha, está travando uma batalha com alguns pares democratas que temem que ele seja velho demais para tentar a reeleição e querem que ele desista da candidatura em favor de outro nome.

Ele tem se mostrado desafiador diante dos apelos para que abandone a corrida, dizendo a um entrevistador que somente o “Senhor Todo Poderoso” poderia persuadi-lo a sair.

“Ele voltará para Delaware, onde se isolará e continuará a desempenhar plenamente todas as suas funções durante esse período”, disse Jean-Pierre.

Biden sofreu um revés no início do dia, quando um importante deputado democrata, Adam Schiff, da Califórnia, disse que era hora dele “passar a tocha” para outra pessoa.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos concluída na terça-feira mostrou que 40% dos eleitores democratas registrados disseram que Biden deveria desistir de sua candidatura à reeleição, e 65% dos eleitores independentes registrados concordaram com eles.

Ainda segundo a sondagem, 58% dos eleitores democratas registrados disseram que acreditam que Biden é velho demais para trabalhar no governo — 70% dos eleitores independentes registrados concordaram.

A Casa Branca citou o médico de Biden afirmando que ele estava sofrendo de sintomas ligados ao trato respiratório superior no início da tarde.

“Ele se sentiu bem para seu primeiro evento do dia, mas como não estava se sentindo melhor, foram realizados testes para Covid-19 e os resultados foram positivos para o vírus Covid-19”, disse o comunicado.

A Casa Branca disse que Biden fará o autoisolamento de acordo com as diretrizes do Centro de Controle de Doenças.

Seus sintomas são leves e ele recebeu uma dose inicial de Paxlovid, disse o médico.

(Reportagem de Nandita Bose, Steve Holland e Costas Pitas)

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS AC