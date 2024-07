Blinken vai à Ásia reafirmar compromisso dos EUA frente à crescente influência da China

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajará à Ásia esta semana com o objetivo de reafirmar a liderança americana na região, em um contexto de crescente influência chinesa, informou um alto funcionário nesta segunda-feira (22).

Segundo Daniel Kritenbrink, vice-secretário de Estado para assuntos da Ásia Oriental e do Pacífico, a mensagem da viagem de Blinken, que começa na quarta-feira, é que “os Estados Unidos estão totalmente envolvidos na região do Indo-Pacífico desde o primeiro dia deste governo”.

“Intensificamos significativa e dramaticamente nosso compromisso”, acrescentou.

Durante sua viagem à região, Blinken visitará Laos, Japão, Filipinas, Singapura e Mongólia.

Ele também visitará o Vietnã, onde assistirá ao funeral do falecido líder comunista Nguyen Phu Trong e se reunirá em separado com funcionários do governo em Hanói, em um esforço para fortalecer as relações diplomáticas.

No Laos, participará de uma reunião ministerial da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e neste âmbito tem previsto uma reunião com seu contraparte chinês, Wang Yi, à margem da cúpula.

Em seguida, Blinken visitará o Japão para uma reunião quadripartite com o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, e seus contrapartes japoneses, que se concentrará no tema da defesa, segundo o Departamento de Estado e o Ministério de Assuntos Exteriores do Japão.

Nas Filipinas, Blinken manterá conversas com os principais diplomatas e dirigentes da defesa do país, concentradas na questão do Mar da China Meridional.

Kritenbrink afirmou, ainda, que os Estados Unidos receberam com agrado os esforços para atenuar as tensões no Mar da China Meridional, depois que Filipinas e China alcançaram um acordo provisório para reabastecer as tropas filipinas estacionadas em um banco de areia disputado.

