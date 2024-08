Bradesco fecha acordo para deter 50% do Banco John Deere

reuters_tickers

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – O Bradesco anunciou nesta sexta-feira acordo com a John Deere Brasil S.A, que prevê um aporte de capital para deter 50% de participação do Banco John Deere, a fim de fortalecer seu posicionamento nos setores de agronegócio e construção.

“Nossa expectativa é a ampliação da oferta de financiamento e serviços para clientes e concessionários John Deere no Brasil”, afirmou José Ramos Rocha Neto, diretor vice-presidente do Bradesco, em nota à imprensa.

O Banco John Deere manterá sua marca existente, de acordo com o comunicado ao mercado do Bradesco, que não trouxe o valor da operação. O banco disse que a transação não causará impacto material no seu índice de capitalização.

A John Deere Brasil S.A é subsidiária integral da norte-americana Deere & Company, uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos para agricultura, construção e silvicultura.

“Através desta joint venture, (o banco) aprimorará seu portfólio e diversificará suas opções de financiamento para equipamentos, peças e serviços”, afirmou Jorge Sivina, diretor regional para a John Deere Financial.

A conclusão da transação depende do cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações desta natureza, incluindo as devidas aprovações regulatórias e concorrenciais.