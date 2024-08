Brasil é bronze por equipes no judô em Paris

(Reuters) – A seleção brasileira de judô conquistou a medalha de bronze na disputa por equipes mistas na Olimpíada Paris 2024 neste sábado, ao vencer a Itália por 4 a 3.

A vitória veio após Rafaela Silva, campeã olímpica nos Jogos Rio 2016, vencer Veronica Toniolo com um waza-ari na luta decisiva.

A decisão do bronze contra a equipe italiana começou com vitória de Rafael Macedo, da categoria até 90kg, por ippon sobre Christian Parlatti. Em seguida, Beatriz Souza, que foi medalha de ouro no individual na categoria acima de 78kg, venceu também por ippon Asya Tavano.

A reação italiana começou com a vitória por waza-ari de Gennaro Pirelli sobre Leonardo Gonçalves, na categoria acima de 90kg. Rafaela Silva, na categoria até 57kg, venceu Toniolo com um ippon e um waza-ari para colocar o Brasil a uma vitória da medalha.

Mas a Itália empatou com duas vitórias por ippon de Manuel Lombardo sobre Wilian Lima, medalhista de prata no individual em Paris, e de Savita Russo sobre Ketleyn Quadros.

Na luta decisiva, foi sorteada a categoria até 57kg para definir a medalha no golden score, quando a primeira pontuação define o combate, e coube a Rafaela Silva derrotar novamente Toniolo e assegurar a medalha, a oitava da delegação brasileira em Paris.

“A gente se encontrava na vila (olímpica) e falava, ‘essa medalha é nossa, nem que seja na base do ódio'”, disse Rafaela Silva à TV Globo após a conquista.

“Deus colocou essa última luta na minha mão e eu consegui sair com essa vitória. Era uma atleta chata, eu tinha perdido a última vez que a gente lutou, eu sabia que seria uma luta dura, mas eu entrei determinada porque a gente não podia sair daqui com a mala vazia.”

O Brasil tem um ouro, três pratas e quatro bronzes nos Jogos. Foi também a quarta medalha do judô brasileiro em Paris.