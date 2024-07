Brasil aguarda publicação de mais dados da eleição na Venezuela, diz Itamaraty

BRASÍLIA (Reuters) – O Ministério das Relações Exteriores disse nesta segunda-feira que o governo do Brasil aguarda a publicação, pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, dos dados por mesa de votação da eleição realizada no domingo no país vizinho, ao mesmo tempo em que saudou “o caráter pacífico” da votação e “acompanha com atenção o processo de apuração”.

“O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular, a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados”, disse o Itamaraty em nota.

A chancelaria disse ainda que a publicação de dados desagregados por mesa de votação é um “passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito”.

A autoridade eleitoral venezuelana disse que o atual presidente Nicolás Maduro conquistou um terceiro mandato com 51% dos votos, mas pesquisas de boca de urna independentes apontavam para uma grande vitória da oposição.

Tanto Maduro quanto o candidato de oposição, Edmundo González, reivindicaram vitória nas eleições presidenciais, enquanto os governos dos Estados Unidos e de outros países lançaram dúvidas sobre os resultados oficiais.