Brasil conquista bronze na ginástica feminina por equipes nos Jogos de Paris

(Reuters) – O Brasil conquistou nesta terça-feira a medalha de bronze na prova por equipes da ginástica feminina na Olimpíada de Paris, ficando atrás dos Estados Unidos, que levou o ouro, e da Itália, que ficou com a prata.

A equipe brasileira, formada pela estrela Rebeca Andrade e por Flávia Saraiva, Julia Soares, Jade Barbosa e Lorrane dos Santos, ficou com 164,497 pontos para conquistar a primeira medalha olímpica da ginástica brasileira na competição por equipes.

Os EUA, liderados por Simone Biles, conquistaram o ouro com 171,296, e as italianas somaram 165,494 para ficar com a prata.

Essa é a quarta medalha do Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos, após os bronzes conquistados por Rayssa Leal, no skate street, e Larissa Pimenta, no judô, e da prata obtida por Willian Lima, também no judô.