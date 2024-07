Brasil empata com Colômbia e enfrentará Uruguai nas quartas de final da Copa América

3 minutos

SANTA CLARA (Reuters) – A seleção brasileira empatou em 1 x 1 com a Colômbia na Califórnia, na terça-feira, e enfrentará o Uruguai nas quartas de final da Copa América após ficar em segundo lugar no Grupo D.

A Colômbia, que terminou na liderança da chave com sete pontos, enfrentará o Panamá.

O Brasil abriu o placar com um chute de Raphinha, mas levou o empate de Daniel Muñoz ainda no primeiro tempo. O resultado ampliou a série invicta da Colômbia para 26 partidas, embora tenha marcado o fim de sua série de 10 vitórias.

“Era uma partida que todos nós queríamos jogar para nos avaliarmos em um bom momento para a equipe. Acho que demos mais um passo à frente hoje”, disse o técnico da Colômbia, Nestor Lorenzo.

“Com o Brasil, não se pode negligenciar a equipe nem por um segundo. O sentimento é de satisfação contra um adversário complicado e agora vamos pensar no Panamá.”

O zagueiro Marquinhos afirmou que a equipe brasileira ainda não está funcionando a todo vapor.

“Temos que ser honestos com nós mesmos, ainda temos muito a crescer, muito a melhorar, especialmente nesses grandes jogos”, acrescentou.

A partida entre a Colômbia, invicta desde março de 2022, e o Brasil, pentacampeão mundial, fez jus à sua fama de incendiária.

Em 15 minutos iniciais frenéticos no Levi’s Stadium, Vinícius Jr. recebeu um cartão amarelo após atingir James Rodríguez, o que exclui o atacante da partida contra o Uruguai.

Rodríguez ficou a centímetros de marcar o primeiro gol ao acertar o travessão na cobrança de falta resultante.

Mas quem marcou primeiro em cobrança de falta foi o Brasil, aos 12 minutos, com Raphinha, que acertou um belo chute.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o atacante colombiano Jhon Córdoba encontrou um espaço na entrada da área e tocou para Muñoz, que empatou o placar.

Apesar do calor da Califórnia, nenhuma das equipes deixou a intensidade cair após o intervalo e Raphinha chegou perto de marcar em outra cobrança de falta aos 14 minutos, chutando para fora.

A Colômbia também teve suas chances no segundo tempo, sendo que a melhor delas foi com Rafael Borré, que chutou por cima do travessão.

O goleiro da Colômbia Camilo Vargas teve de ser incisivo para impedir chute de longa distância de Andreas Pereira, nos acréscimos.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru, reportagem adicional de Field Level Media)