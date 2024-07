Brasil precisa de tempo para se renovar, diz Dorival após eliminação na Copa América

2 minutos

(Reuters) – A seleção brasileira ainda é um trabalho em andamento, com muito espaço para crescer e melhorar após a eliminação nas quartas de final da Copa América no sábado diante do Uruguai, disse o técnico Dorival Jr. enquanto muda seu foco para as eliminatórias da Copa do Mundo.

O Uruguai de Marcelo Bielsa ficou com 10 homens no segundo tempo, mas segurou o Brasil no tempo regulamentar antes de vencer por 4 x 2 nos pênaltis e avançar para as semifinais, onde enfrentará a Colômbia.

O Brasil não conseguiu impressionar no torneio, empatando duas vezes na fase de grupos e vencendo apenas o Paraguai antes de sua segunda eliminação consecutiva nas quartas de final de um grande torneio após a Copa do Mundo de 2022.

“Estamos passando por uma renovação ou reinvenção muito importante desta equipe. Só treinei essa equipe por oito jogos e esse é um processo pelo qual temos que passar”, disse Dorival Jr, assumindo “total responsabilidade” pela eliminação.

“Estamos cientes das dificuldades que encontraremos ao longo do caminho, mas agora perdemos uma partida na fase de mata-mata e não era isso que esperávamos.”

“Mas, repito, temos muito espaço para continuar crescendo, evoluindo, melhorando e nosso principal objetivo agora é nos classificarmos para a Copa do Mundo.”

Dorival, que assumiu o cargo de técnico da seleção nacional apenas em janeiro, também elogiou o Uruguai de Bielsa, dizendo que é uma equipe que o Brasil poderia aspirar a ser depois que o argentino incutiu sua filosofia no time.

“Acho que a seleção uruguaia tem um padrão, um padrão muito bem definido. Eles estão trabalhando juntos há muito tempo. Tiveram alguns problemas no início, mas os corrigiram”, disse Dorival.

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)