Brasil quer importar até 30 mi m³/dia de gás da Argentina em 2030

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O Brasil quer importar até 30 milhões de metros cúbicos ao dia de gás da Argentina em 2030 por meio do novo acordo firmado nesta segunda-feira com o país vizinho, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Segundo Silveira, há um potencial inicial de importação de 3 milhões de metros cúbicos de gás ao dia, que poderá aumentar para 10 milhões de metros cúbicos/dia nos próximos três anos.

O memorando assinado nesta segunda-feira prevê o desenvolvimento de infraestrutura e interconexão para as exportações de gás natural do país vizinho, com destaque para a região de Vaca Muerta.

Segundo o ministério brasileiro, o documento indica que o grupo deve buscar o uso da infraestrutura já existente nos dois países, permitindo a exportação do gás argentino no menor tempo e com o menor custo possível.