Brasil registra déficit em conta corrente de US$5,162 bi em julho, diz BC

reuters_tickers

1 minuto

BRASÍLIA (Reuters) – O Brasil teve um déficit em transações correntes de 5,162 bilhões de dólares em julho, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 1,56% do Produto Interno Bruto, informou o Banco Central nesta segunda-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um saldo negativo de 4 bilhões de dólares em julho. No mês, os investimentos diretos no país alcançaram 7,258 bilhões de dólares, contra 6 bilhões de dólares projetados na pesquisa.