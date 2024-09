Brasil registra três apagões em duas semanas

2 minutos

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) – O Brasil registrou três apagões em diferentes partes do país em um período de menos de duas semanas, segundo informações divulgadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que ainda investiga as causas das ocorrências.

No último sábado, em São Paulo, um desligamento de todos os equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobras, levou a uma interrupção de carga de cerca de 870 megawatts (MW) em áreas atendidas pelas distribuidoras Enel e EDP.

A queda foi registrada às 17h31 e o restabelecimento integral da energia aos consumidores foi concluído às 19h58, disse o ONS.

Já no domingo, às 11h53 houve o desligamento automático total do sistema isolado de Roraima. O Estado é o único que não recebe energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN), dependendo da geração de energia local.

Segundo o ONS, a carga do Estado no momento da ocorrência era de 85 MW, e a recomposição total dos serviços foi concluída às 13h40.

As ocorrências se somam a um terceiro apagão ocorrido em 22 de agosto nos Estados do Acre e Rondônia, depois que um desligamento de equipamentos de transmissão e geração na região levou a uma perda de carga de 984 megawatts (MW).

O ONS ainda está apurando as causas dessas ocorrências. O prazo para finalização dos diagnósticos, divulgados por meio dos chamados Relatórios de Análise de Perturbações (RAP), é de até 40 dias úteis.