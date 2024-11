Brigada do Exército é alvo de disparos na Cidade de Deus em dia de abertura do G20 no Rio, ação não deixou feridos

2 minutos

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Uma brigada do Exército foi alvo de disparos na manhã de domingo perto da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, informou a Polícia Militar do Rio nas primeiras horas desta segunda-feira, dia em que chefes de Estado e líderes de todo o mundo se reúnem na capital fluminense para a cúpula do G20.

De acordo com nota da corporação, não houve registro de feridos na ação e o policiamento foi reforçado na região, que fica afastada do local onde serão realizadas as reuniões do G20, com a presença de líderes mundiais como os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping.

“Na manhã deste domingo, policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo, nas proximidades da Comunidade da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, os tiros foram efetuados contra uma guarnição que estava baseada na referida localidade. De imediato o policiamento foi reforçado na região. Cabe informar que não houve confronto e até o momento, não há registro de feridos na ação”, disse a Polícia Militar.

Por conta da realização da cúpula do G20 na capital fluminense, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou um decreto de garantia da lei e da ordem (GLO) para que militares das Forças Armadas atuem na segurança do evento, que acontece nesta segunda e na terça-feira.

Procurado, o Comando Militar do Leste não comentou a ocorrência.

Também no domingo, a polícia do Rio informou que um carro que prestava serviço a um integrante da comitiva do governo federal antes do G20 foi roubado na Baixada Fluminense e posteriormente recuperado pelas forças de segurança, no segundo episódio de roubo de veículos antes da cúpula de chefes de Estado na cidade. O veículo alvo do roubo divulgado no domingo foi encontrado no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio.

Na quinta-feira, um veículo da comitiva do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, também foi roubado no centro do Rio e depois recuperado.