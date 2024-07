Câmara aprova urgência e pode votar projeto que regulamenta reforma tributária nesta quarta

SÃO PAULO (Reuters) – A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira o regime de urgência para o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária, que começará a ser discutido em Plenário nesta quarta.

De acordo com informações da Agência Câmara Notícias, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), decidiu que, na quarta e na quinta, ficarão suspensas todas as atividades das comissões e de outros colegiados.

Ainda de acordo com a agência, os deputados que compõem o Grupo de Trabalho do projeto, que trata da Lei Geral do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo, afirmaram que o esforço nas negociações com as bancadas é para manter a alíquota básica de 26,5%.

Na véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que em vez de isentar todas as carnes, a regulamentação da reforma tributária poderia prever um cashback ampliado para a compra desses produtos, o que beneficiaria famílias de renda mais baixa.