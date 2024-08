Camisa “Called Shot” de Babe Ruth é leiloada por recorde de US$24,1 mi

(Reuters) – A camisa usada por Babe Ruth, amplamente considerado como o maior jogador de beisebol de todos os tempos, durante o terceiro jogo da World Series de 1932, tornou-se o item mais caro em um leilão de itens esportivos ao ser vendida no sábado por um recorde de 24,12 milhões de dólares.

A camisa, usada quando Ruth, do New York Yankees, apontou antes de bater um home run contra Charlie Root, do Chicago Cubs, superou o recorde anterior de uma camisa de Michael Jordan das finais da NBA de 1998, vendida por 10,1 milhões de dólares em 2022.

“Se fosse uma obra de arte, seria como comprar a Mona Lisa”, disse Chris Ivy, diretor de leilões esportivos da Heritage Auctions.

“Sabemos que ele apontou, mas não sabemos se ele estava apontando para o arremessador, se estava apontando para os jogadores do Cubs no banco de reservas ou se estava dando sua tacada. Mas esse mistério é o motivo de ainda estarmos falando sobre isso quase 100 anos depois”, acrescentou Ivy.

Os Yankees venceram a série por 7 a 5, o sétimo e último título de Ruth na World Series.

(Por Chiranjit Ojha)